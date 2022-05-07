TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Büyükçekmece Tepecikspor : 6

Lig 3.Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında oynadığı son karşılaşmada Büyükçekmece Tepeciksporspor'a 6-1 mağlup oldu. 54 yıllık işçi takımı bu maçla profesyonel liglere veda ederek gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Ahmet Balkan, Şefik Öner, Ali Osman Karaosmanoğlu

Kardemir Karabükspor: Emre, Sezer, Doğukan, Mikail Efe (dk. 59 Hasan Fehmi), Mert Ali, Zahid (dk. 84 Muhammet Gül ?), Serkan, Ahmet Enes, Furkan Erdağı (dk. 66 Yasin Pınarbaşı), Mustafa (dk. 84 Mustafa Düzyer ?), Arda (dk. 66. Muhammet Emin)

Büyükçekmece Tepecikspor: Burak, Doğukan, Berkay (dk. 77 Mertkan), Erçağ, Kayhan, Orhan (dk. 46 Umut), Muharrem (dk. 77 Hüseyin Tomak), Hüseyin (dk. 46 Hüseyin), Alperen, Ahmet, Emre

Sarı Kart : Mikail Efe (Karabükspor)

Goller : Arda (Dk.39) (Karabükspor), Berkay (Dk. 10, 23, 35, 60) Doğukan (Dk. 68), Erçağ (Dk.81) (Tepecikspor)