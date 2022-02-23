TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Çankaya FK: 3

Karabükspor, ligin 19.
haftasında oynanması gereken fakat kar yağışı sebebiyle oynanamayan Çankaya FK ile Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma Çankaya FK'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Talha Öztürk, Fatih Pazı, Furkan Kocayıldız
Kardemir Karabükspor: Olcay, Sezer, Doğukan, Melih Berat, Serkan, Ahmet Enes, Furkan Övün (Tevfik dk. 69) , Ali Kemal, Mustafa (Muhammed dk. 84?), Seyithan, Yasin ( Hasan Fehmi dk. 46)
Çankaya FK: Hüseyin, Yusuf, Rahmi, Emir Kaan (Ahmet dk. 46), Haydar, Ömer Faruk (Görkem dk.65), Serhan (Kadir dk. 89 ?), Erkan, Adnan, Yasin (Erdi dk. 89 ?), Berkay (Mücahit dk. 65x)
Goller: Sezer (dk. 10 k.k.), Serhan (dk. 66), Mücahit (dk. 90) (Çankaya FK), Melih Berat (dk. 64) (Karabükspor)
Sarı kartlar: Doğukan (dk. 52) (Karabükspor), Ömer Faruk (dk. 54) Haydar (dk. 73) (Çankaya FK)