THDÖK 1. Karadeniz Bölgesi Sempozyumu düzenlendi

Karadeniz Bölgesi Sempozyumu çevrimiçi olarak düzenlendi.

Hemşirelik hizmetlerinin sağlık sistemi içindeki önemine dikkat çekmeye ve görünürlüğünü ortaya koymaya yönelik düzenlenen sempozyum ile hemşire adayları önemli akademik kazanımlar elde etti.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nevin Onan ve Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu Karabük Üniversite Temsilcisi Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Yasemin Nur Barutçu yürütücülüğünde gerçekleştirilen sempozyumda 7 farklı üniversitenin ilgili alanlarında akademik çalışmalar yürüten bilim insanları sunumlar gerçekleştirdi.

Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nevin Onan açılış oturumuna yaptığı konuşmada hemşirelik mesleğini daha ileriye taşıyacak olan öğrencilerin dünyayı anlayan, bilimsel bilgi ve becerilerle donanmış, farklı bakış açıları geliştirebilen vatanını ve milletini seven toplumsal değerleri özümseyen bireyler olmaları için çalıştıklarını söyledi. Onan sözlerinin devamında “Biz hemşireler bilgimiz aklımız ve yüreğimizle birçok hayata dokunuyoruz ve onları anlamaya gayret ediyoruz. 2020 yılı hemşirelerin yılıydı. Gönül isterdi ki bu yılı daha farklı kutlayalım. Bu mesleğin mensupları olarak çok büyük zorluklara mücadele etmek zorunda kaldık. Yılmadan yorulmadan fedakârlık ederek kahramanca mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz” dedi.

Düzce Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Türten Kaymaz ‘'Diyabet ve Hemşirelik', Karabük Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Durdane Yılmaz Güven “Ampütasyon Ve Hemşirelik'', Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nurgül Bölükbaş ‘'Acil Servis Hemşiresi Görev ve Sorumlulukları'', Ordu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hanife Durgun ‘'Acil Serviste İletişim'', Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurşen Kulakaç ‘'Bulaşıcı Hastalıklar COVİD-19'', Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kübra Berber ‘'Bulaşıcı Hastalıkların Birey Üzerine Etkisi'', Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Figen Çavuşoğlu ‘'Sağlık Hizmetleri Erken Tanı Ve Taramalar'', Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Arzu Akman Yılmaz ‘'Sağlık Hizmetlerinde Teknoloji Kullanımı'' konularında birer sunum gerçekleştirdi. Sempozyum yaklaşık 10 bin katılımcı tarafından ilgiyle takip edildi.