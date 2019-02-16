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THK'nın 94'üncü yıl dönümü kutlandı

Türk Hava Kurumu’nun (THK) 94.

Türk Hava Kurumu'nun (THK) 94. Kuruluş yıldönümü Karabük kent meydanında düzenlenen törenle kutlandı.


THK Karabük Şubesi tarafından kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na THK'nın 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunuldu. Törende konuşan THK Karabük Şube Başkanı Cihan Saraç, Türk Hava Kurumu Kuruluşundan bu zamana kadar kendisine düstur edindiğini, milletinden aldığını milletine verme azmi ve kararlılığı ile faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, “Bu bağlamda orman yangınlarını söndürmek için uçak filosu


kurmuş, hasta ve organ nakli için helikopter ve uçaklarıyla en hızlı hizmeti vermeye devam etmiş, tüzüğümüzde belirtilen havacılığı Türk Gençliğinin işi yapma noktasında ücretsiz havacılık kursları düzenlemiş ve düzenlemeye devam etmektedir. Kurumumuzun 94. Kuruluş Yıl dönümümüzü kutladığımız bu günde nice 94 yıllara halkımızın desteği ile ulaşabilmek ümidiyle hepinize sevgi ve saygılarımızı sunarız” dedi.


Konuşmanın ardından tören sona erdi.

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