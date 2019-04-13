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Ticari taksi ile otomobil çarpıştı : 1 ağır yaralı

Karabük’te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü kavşağında meydana geldi. Karabük'ten Kastamonu istikametine seyir halinde olan Şeref Aslan yönetimindeki 78 T 0226 plakalı ticari araç ile Kerim Öztürk yönetimindeki 78 DE 010 plakalı otomobil ile Bostanbükü kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Şeref Aslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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