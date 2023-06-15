Ticari taksi motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'te ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 5000 Evler Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. O.K. idaresindeki 78 ABK 018 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan S.Ü. idaresindeki 78 T 7001 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yararlanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin Ardından Yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.