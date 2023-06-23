Tıp fakültesinden 60 öğrenci mezuniyet coşkusunu yaşadı

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle mezun olan 60 öğrenci meslek yeminlerini etti. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Önalan, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşma yapan Vali Fuat Gürel, “Bugün sizlerin gurur günü, ailelerinizin gurur günü, onur günü. Bu manada sizleri tebrik ediyorum. Aslında siz şifa dağıtan insanlarsınız. Sizin olduğunuz yerde hayata tutunmak vardır, sizin gözünüze bakan, gözünüzün içine bakan insanların sizden umut aşılanması gerekir. Sizden medet uman insanlar bunlar. Çünkü hepimiz insanız belli dönemlerde belli hastalıklar geçiririz ama biz biliriz ki bizim hekimlerimiz bizlere şifa dağıtır, oraya gittiğimizde onların elleriyle şifa buluruz. Bu manada da hep umutlu olarak sizin yanınızdan çıkmak arzusu bizde peyda olur” dedi.

Öğrencilere mesleklerinde tavsiyeler de veren Gürel, “Bizim anne babamıza bir kurum nezdinde bir memur nezdinde nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de kamu görevlileri olarak başkasına öyle davranın, yani empati yapın. Bizler kamu görevlileri olarak bir kurumda belki yöneticiyiz, belki hizmet veren pozisyondayız ama başka bir kurum nezdinde aynı zamanda hizmet alan pozisyonundayız. Bu manada kendinizin yerine koyun karşı tarafı ya da anne babanızın. Bundan daha kutsal yoktur, annelerimiz babalarımız bizim en değerlilerimizdir o manada bunlara karşı nasıl muamele yapılmasını istiyorsanız nasıl davranış sergilenmesini istiyorsanız siz de aynısını davranın” ifadelerini kullandı.

“Başarı iyi insan olmaktır, güzel insan olmaktır” diyen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise, “Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerini tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Birçok yerden güzel haberler alıyorum öğrencilerle ilgili, Karabük Üniversitesi mezunlarının tıpta uzmanlık sınavından yerleştikleri yerlere, başarılara dair. Bunlar sizin emeğiniz sayın hocalarım, hepinize teşekkür ediyorum. Yüzümüzü kara çıkarmadınız sağ olun, var olun. Öğrencilere teşekkür ediyorum, hocalarımızı mahcup etmediniz ve ailelerinizi mahcup etmediniz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından fakülte birincisi Ela Yılmaz, fakülte kütüğüne pirinç plakadaki ismini çaktı.

Daha sonra öğrenciler yemin ederek, hekimliğe ilk adımlarını atarken, diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.