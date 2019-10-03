TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu, Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de 13 Bölgeden oluşan TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Bölge Temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıya Batı Karadeniz'de bulunan 10 ili temsilen Batı Karadeniz Bölge Başkanı ve TOBB Karabük Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nuray Alpboğa da katıldı.

Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında “Kadın Girişimciler kurulları kadın kolu olsun diye kurulan bir oluşum değildir. Kadın kurulları bölgelerdeki kadın ve genç kızlarımızı ticarete, üretime katmak örnek rol model olmak için, ekonominin içinde olmalarını sağlamak için kurulmuştur.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Kadınlarımıza rol model olurken projelerin önünü açmak, ticarete kazandırmak amacıyla anlatımlar yaparak, toplumda kadınlarımıza ve genç kızlarımıza moderatör olarak anlatımlar yaparak, ‘girişimci nasıl olunur sorusunu' cevaplamak ve gerekirse geçilen zorlu yolların hiçbirinin aşılamaz olmadığını anlatmaktır.

Bütün mesele insanlara faydalı olmak, iş insanları genelde iş hayatlarında evin erkek çocuklarını ön plana çıkarıp, kız çocuklarına farklı misyon yüklemeleri nedeniyle kızlarımız iş hayatında hep geri planda kalmışlardır. Bizim iki hedefimiz var; 1- İş dünyasına kızlarımızı kazandırmak 2- Üniversitelerdeki kızlarımızı projelerle yüreklendirip iş dünyasında önünü açmaktır.

Kadın girişimciler kurullarının oda başkanlarıyla meclis üyeleriyle koordinasyonlu çalışması önemlidir. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz. Kadın Girişimciler Bölge başkanlarını gururlandırdı.'' İfadesini kullandı.

TOBB Batı Karadeniz Bölge Başkanı ve TOBB Karabük Kadın Girişimcileri Kurulu Başkanı Nuray Alpboğa ise toplantıyla ilgili bilgiler verdi.

2018'de Geleceği Yazan Kadınlar Projesiyle Türkiye 3.'sü olduklarını ve Karabük'te uzun yıllardır sürdürdükleri ‘Üreten Eller' projesi ile Türkiye'de Kadın Girişimcileri projesi arasında ilk beşte olduklarını ifade eden Nuray Alpboğa “Sorumlusu olduğumuz 10 ili kapsayan ortak projeler yapma peşindeyiz. Kadınlarımızın iş dünyasında en iyi yerini alması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Karabük'te sürdürdürdüğümüz ve başarılı olduğumuz ‘Üreten Eller' projesini veya benzerini sorumlusu olduğumuz, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum, Çankırı, Zonguldak, Kastamonu ve Bartın illerinde de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz kadınlarımızın iş dünyasında hak ettiği yeri almasıdır.” ifadelerini kullandı.