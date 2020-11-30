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Toplu taşıma araçlarında HES koduna dikkat ediliyor

Karabük’te korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen, Covid-19 denetimlerinin sıklaştırılmasına yönelik genelge sonrası Karabük Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında denetimlerini sürdürüyor. Atatürk Bulvarı'nda yapılan uygulamada toplu taşıma araçlarındaki yolculara HES kodu sorgulaması yapılırken vatandaşların kurallara uyduğu gözlemlendi.


Öte yandan uygulamalar gün içerisinde kentin farklı noktalarında yapılmaya devam edecek.

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