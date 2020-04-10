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Toplu Taşıma İzleme merkezi çıkan yangında büyük hasar aldı

Karabük’te, Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi çıkan yangında büyük hasar aldı.

Karabük'te, Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi çıkan yangında büyük hasar aldı.


Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde Balık pazarı mevki'inde bulunan Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi'nde yangında çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında binadan çıkan dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, bağladıkları hortumla itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir anda yükselen alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangında merkezde bulunan halk otobüslerinin takibinin yapıldığı güvenlik kamera sistemleri ile akıllı kart dolum cihazları yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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