“Toprağa Özel Sevgi” serası açıldı

Özel gereksinimli öğrencilere yeni bir istihdam alanı oluşturmak, toplumda onlarında var olduğunu göstermek amacı ile hazırlanan projenin açılışına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Vargeloğlu ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Açılış öncesinde bir konuşma yapan Vali Gürel; “Ülkemizde tarım oldukça önemli bir yere sahip. Karabük'e geldiğim günden beri Kamu Kurumlarımızın özellikle toplumu ilgilendiren, insanımıza dokunan projeler gerçekleştirmelerini istedim. Bu kapsamda kurumlarımız birçok proje hazırladı. Tarım Müdürlüğümüz bir müddet önce bir proje hayata geçirdi, “Ata Tohumu Ata Toprağında”. Bu proje yöresel ürünlerin korunması, unutulmamasını ve devam etmesini sağlayacak boyutta bir proje idi. Ülkemizin tarıma verdiği önemi gösterdik. Şimdi de Tarım Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ortaklaşa bir proje hayata geçiriyorlar. Hazırlanan serada özel çocuklarımız hem üretime ortak olacaklar, hem de sosyalleşecekler, beceri kazanacaklar. Projenin hazırlanmasından uygulamaya geçirilmesine kadar emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca bu seranın yapılmasında katkı sunan kurumlarımıza ve işletmelere de teşekkür ederim.” dedi.

Sera Açılışını Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel öğrenciler ile birlikte gerçekleştirdi. Sera içinde öğrenciler ile birlikte çiçek diken Vali Gürel'e minik öğrenciler kendi diktikleri çiçeği hediye ettiler. Vali Gürel daha sonra ise yine özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve el işi sergilerini de gezerek öğrenciler ve öğretmenleri ile sohbet etti. Buradan 100 TL'ye öğrencilerin yaptığı ahşap el işi satın alan Vali Gürel, çocukların içerisinde şeker bulunan davul patlama yarışmasını da heyecanla izledi.