Trafik çilesini sona erdirecek projenin yüzde 90'ı tamamlandı

Karabük'te kesintisiz trafiğin sağlanması amacıyla yapımına başlanan Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağındaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan ve bittiğinde vatandaşların trafik çilesini sona erdirecek olan başlanan Balıklarkayası Safranbolu-Kastamonu Battı Çıktı Kavşağı projesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Altyapı çalışmaların devam ettiği ve yaklaşık 100 milyon lirayı bulan proje çerçevesinde Ocak ayında kavşağın yanındaki yollar ulaşıma açılarak yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçilecek.

Öte yandan kentin başka bir noktasında devam eden KARDEMİR Kavşağı projesinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Şantiye Şefi Recep Karaaytu, proje çerçevesinde kazı çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığını belirterek 1 hafta içerisinde perde beton işlemlerinin tamamlanacağını aktardı.

Altyapı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Karaaytu, yan yolları da Ocak ayı içerisinde açarak trafiği rahatlatacaklarını söyledi.

Karaaytu, hava şartlarında yaşanan olumsuzluğun çalışmaları etkilediğini kaydetti.