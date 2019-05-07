Trafik haftasında jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Jandarma ekipleri tarafından trafik haftası dolayısıyla okullarda öğrencileri bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibinde görevli personel tarafından Güney ilk ve ortaokulu bahçesinde eğitim verilerek öğrencilere, trafikte nelere dikkat etmeleri gerektiği, uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi, uygulamalı olarak anlatıldı.