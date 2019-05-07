İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik haftasında jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik haftası nedeniyle öğrencilere trafik eğitimi verdi.


Jandarma ekipleri tarafından trafik haftası dolayısıyla okullarda öğrencileri bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibinde görevli personel tarafından Güney ilk ve ortaokulu bahçesinde eğitim verilerek öğrencilere, trafikte nelere dikkat etmeleri gerektiği, uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi, uygulamalı olarak anlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.