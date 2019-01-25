Trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i çocuk 4 kişi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Kayadibi köyünden Yenice istikametine 67 NK 124 plakalı otomobille seyreden Satılmış Kocabaş (66) Yeniköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçmuştu. Suya ters vaziyette düşen otomobilde sürücü Satılmış Kocabaş ile eşi Emine Kocabaş (65), gelini Sevgi Kocabaş (32), torunu İrem Nur Kocabaş (11) hayatını kaybederken, 4 yaşındaki Enes Ali Kocabaş ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi için cuma namazını müteakiben Merkez Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Kazada babasını, annesini, eşini ve çocuğunu kaybeden Satılmış Kocabaş taziyeleri kabul etti. İlçe müftüsü Mehmet Bayan tarafından tek tek cenaze namazları kıldırıldığı törene yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler, Yamaç köyü Orta Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.

"Kalp krizi geçirdiği belirlendi"

Kazada hayatını kaybeden sürücü Satılmış Kocabaş'ın yapılan otopsisinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ve kazanın ise bu nedenle medyana geldiği belirlendi.

Öte yandan Kocabaş'ın yarı yıl tatili nedeniyle Manisa'nın Soma ilçesinden kendisini ziyarete gelen torunlarını ve gelinini ilçe merkezine getirdiği öğrenildi.