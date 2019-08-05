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Trafik kazasında yaralanan şahıs 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Karabük-Bartın Karayolunda 24 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ali Çelebi (48), tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karabük-Bartın Karayolunda 24 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ali Çelebi (48), tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Kaza, 24 Temmuz'da Karabük - Bartın karayolu Ovacuma köyü civarında meydana gelmişti. Bartın istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Salih A. idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil, Ovacuma mevkiine geldiği sırada virajı alamaması sonucu Mehmet Ö. idaresindeki tomruk yüklü 78 SL 916 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi (45) ve kızı Nihal Çelebi (24) hayatını kaybederken, Ali Çelebi (48) ise ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 10 gündür Ankara'da tedavisi devam eden baba Ali Çelebi de tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelebi'nin, Bartın'ın Ulus ilçesi Karakışla köyü Alnek Mahallesi'nde bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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