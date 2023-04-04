İhlas Haber Ajansı

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Trafik sorununu ortadan kaldıracak projede sona yaklaşıldı

Karabük’te kesintisiz trafiğin sağlanması amacıyla yapımına başlanan Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağında asfaltlama için çalışmalarda sona gelindi.

Karabük'te kesintisiz trafiğin sağlanması amacıyla yapımına başlanan Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağında asfaltlama için çalışmalarda sona gelindi.


Karabük Belediyesi tarafından başlatılan ve bittiğinde vatandaşların trafik çilesini sona erdirecek olan başlanan Balıklarkayası Safranbolu-Kastamonu Battı Çıktı Kavşağı projesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.


Altyapının tamamlandığı kavşakta asfaltlama için ekipler çalışmalarını hızla sürdürüyor.


Bayram öncesinde tamamlanması beklenen projenin maliyeti yaklaşık 100 milyon lirayı buluyor.

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