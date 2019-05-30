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Trafik'te bayram öncesi drone destekli denetimler arttı

Karabük’te şehir içi ve bölge trafik ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için Drone destekli denetimlerini arttırdı.

Karabük'te şehir içi ve bölge trafik ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için Drone destekli denetimlerini arttırdı. Belirli aralıklarla gün boyu süren denetimlerde Drone ile kırmızı ışık ihlali yaptıkları ve emniyet kemeri takmadıkları belirlenen sürücülere ceza yaptı. Denetimler kapsamında 20 sürücüye toplam 3 bin 200 TL para cezası kesildi.


Ekipler, Bulak ve Balıklarkayası kavşakları ile bölge trafik müdürlüğü önünde drone destekli trafik denetimi yaparken, denetimlerin bayram haftası süresince devam edeceği ifade edildi.

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