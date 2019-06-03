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Trafikte bayram tedbirleri arttı

Karabük’te Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone’lu denetim yapıldı.

Karabük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone'lu denetim yapıldı.


Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri kentin giriş ve çıkışları ile yoğunluğun yaşandığı yollarda emniyet kemeri, ışık ihlali yapan sürücülere yönelik drone'lu denetim yaptı. Drone ile tespit edilen kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan 34 sürücüye 6 bin 911 TL cezai işlem uygulandı.

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