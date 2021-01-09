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TSO Başkanı Mescier'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Mescier, gazetecilerin, herkesin gözü, kulağı olduğunu, insanlara doğru ve gerçek bilgiyi en hızlı şekilde ulaştırmak üzere zor şart ve imkânlar içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi üstlenmektedirler” şeklinde konuştu.


Mescier, “Mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum'' dedi.

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