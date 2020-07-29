TSO Başkanı Mescier'den bayram mesajı

Başkan Mescier, mesajında, Karabük halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Mescier, şunları kaydetti:

"Bayramlar, birliğimizi pekiştiren ve bizi biz yapan değerlerimizi bir kere daha anlamlı ve güzel bir vesileyle canlandıran özel günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramı'nı en iyi dileklerimle kutlar, tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim."