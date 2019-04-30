TSO işbirliğince MYK belge töreni ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Ş. işbirliğinde gerçekleştirilen 2. El Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu sertifika töreni ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sistemi bilgilendirme toplantısı Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı.

Toplantıya Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Yılmaz, TOBB MEYBEM A.Ş. Genel Müdürü Saygın Baban, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adnan Taşlıyan, kentteki sanayi tesislerinin yetkilileri ve belge almaya hak kazanan galericiler katıldı.

Karabük TSO Meclis Başkanı Salih Yılmaz ülkede artık meslek standartlarının oluşturulduğu ve belgelendirildiği bir döneme girildiğini ve artık çalışma hayatında bu belgelere sahip olmayanların mesleği icra etme imkânının kalmadığını söyledi.

Yılmaz, “İlimizde çalışma hayatında yer alan işveren ve işçileri yakından ilgilendiren bu konuya Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerekli duyarlılığı göstererek mesleki eğitim ve sınavların ilimizde yapılması için çaba sarf ediyoruz. Oda olarak Halk eğitim Merkezi, İŞKUR, TOBB MEYBEM gibi kurum ve kuruluşlarla protokoller yapılarak eğitim ve sınav faaliyetlerini gerçekleştirmeyi amaç ediniyoruz. Önemli bir gelişme olarak da Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini sınav merkezi haline getirdik ve öğretmenlerinin de gerekli eğitimlerini tamamlatarak sınav yapabilir hale getirdik bu da ilimiz için önemli bir kazanç olacak” dedi.

Toplantıda ikinci dönem yapılan sınavlarda 2. el motorlu kara taşıtları alım-satım sorumlusu olarak başarı gösteren 25 galericinin MYK belgeleri yapılan törenle verildi.

Belge teslimlerinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. Genel Müdürü.Saygın Baban, MYK belgesi başvuru süreci, teorik ve performans sınavları, istihdam teşvikleri, belgelendirme süreçleri, cezai yaptırımlar hakkında geniş kapsamlı bir sunum yaparak belgelendirmesi zorunlu meslekler kapsamında desteklerin 2019 yılı sonuna kadar işsizlik sigortası fonundan karşılanacağını belirterek yılsonuna kadar bu imkândan yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.