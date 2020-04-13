TSO Meclis Başkanı Ünal'dan anlamlı destek

Tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip Korona Virüs (Covid-19) salgını karşısında amansız bir mücadele sürerken, kurulan Vefa Sosyal Destek gruplarına da hayrserverlerin bağışları devam ediyor. Yaşanan virüs salgını ve yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle Safranbolu'nun önde gelen iş adamlarından Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve MÜSİAD Karabük Şube Başkan Yardımcısı Cengiz Ünal, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda malzemelerini Safranbolu Kaymakamlığı'na teslim etti. DEİK üyesi de olan Ünal, aynı zamanda Karadağ'a da yardım gönderdiklerini belirtti.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, bünyelerinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna, İş adamı Cengiz Ünal ve Asmar Gıda firması tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolilerinin ailelere ulaştırıldığını söyleyerek, katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verdi.

Hayırsever işletmelere ve sahiplerine teşekkür eden Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, ”Salgınla mücadele adına alınan tedbirler sonucu, evden çıkamayan vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için Vefa grubumuzla durmaksızın çalışıyoruz. Bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Devletimiz tarafından gerekli yardımlar yapılıyor. Bunların yanında birlik ve beraberlik adına, hayırsever işletmelerimiz tarafında da bu zor günlerde, ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza yardımlar yapılıyor. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da Devlet millet el ele bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz” dedi.