TSTK Başkanı Cevdet Akay “ Yöresel güzellikleri İstanbullular ile buluşturduk”

Cevdet Akay başkanlığındaki Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) tarafından düzenlenen Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki 28-31 Ekim tarihleri arasında 4 gün süren ‘Tanıtım Günleri' başarı ile tamamladıklarını söyledi.

4 gün boyunca düzenlenen etkinlikte Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden katılan her il, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, folklorik ve gastronomik özelliklerini sergiledi.

‘'İllerimizi en iyi şekilde tanıtmaya gayret ediyoruz''

TSTK Genel Başkanı Cevdet Akay, etkinlikte kendilerini destekleyen herkese teşekkür ederek, “Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun bu tip şekliyle yaptığı ilk etkinlik. Tanıtım günleri olarak adlandırıyoruz. Konfederasyonumuzun bünyesinde 64 il, dernek ve federasyon var. Burada da kültür çadırlarımız var. Yöresel ürün ve yemeklerin sergilendiği çadırlar var. Kültür çadırımız da tabi ki 25 stantla sınırlı olduğu için bütün illerimizi bu kısma alamadık ama diğer yöresel ürünler ve yemek çadırlarına bütün illerimiz için temsilci bulundurduk. İllerimizin kültürünü sanatını, sporunu, gastronomisini, turizmini en iyi şekilde tanıtmaya gayret ediyoruz. Çok da güzel bir etkinlik oldu. 28-31 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca devam etti. Kültürel sanatsal anlamda etkinliklerimiz de oldu. Yuvarlak masa toplantıları, imza günleri, fotoğraf sergisi gibi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı da özel bir şekilde kutladık. Ben bu vesileyle bütün milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en işten dileklerimle kutluyorum'' dedi.