Tuğçe Aral ekranlara geri döndü

Bir süre ekranlara ara veren Aral,oyunculuk eğitimi aldıktan sonra,TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve hikayesiyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Daha öncede sinema filminde başrol teklifi ve dizilerden teklif alan Tuğçe Aral,kararını Yürek Çıkmazı dizisinden yana kullanarak oyunculuğa adımını atmış oldu. Dizide Gülbahar karakterini canlandıran ünlü manken Aral, “ Yıllar önce Tiyatro eğitimi almıştım.Daha sonra sinema ve dizi teklifleri geldi ama o zamanlar oyunculuk düşünmüyordum.Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra gelen teklifleri değerlendirirken hikayesi ile ekranları karşısındaki izleyicide duygu seli yaşatan Yürek Çıkmazı dizisi beni çok etkiledi. Bende gelen teklifi kabul ederek,kadroya dahil oldum" dedi.