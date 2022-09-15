Tuğçe Aral'dan milyonluk klip

Tuğçe Aral, uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkısı Sallaya Sallaya'nın klibinde adeta tek başına defile yaptı.

Güzel şarkıcının klibinde giydiği kıyafetlerin ve aksesuarların toplam değeri 1.5 milyon TL'yi aştı. Klipte styling için kimseyle çalışmadığını söyleyen Tuğçe Aral “Tüm styling sürecini annemle beraber yürüttük. Modellikten şarkıcılığa geçen isimlerden olduğum için bu klipte böyle bir hoşluk yapmak istedik.” diye konuştu.

Klipte giydiği kıyafet ve aksesuarların toplam değerinin sorulduğu Aral, “Bu konularda çok konuşmayı sevmiyorum. Göz önünde olan insanların kendilerine yatırım yapmaları gerektiğine inanıyorum. Ben de yıllardır kazandığım parayla ev ya da arsa değil kıyafet ve aksesuar aldım. Sanırım klipte kullandığımız kıyafetlerin,saat vs aksesuarlarımın değeri de 1.5 milyon lirayı aşıyor” yorumunu yaptı.