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TÜİK Haziran ayı konut satışlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük’te 2019 yılının Haziran ayında 220 konut satışı yapılırken, 2018 yılının aynı döneminde ise konut satışı 378 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2019 yılının Haziran ayında 220 konut satışı yapılırken, 2018 yılının aynı döneminde ise konut satışı 378 olarak gerçekleşmişti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Haziran ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.


Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Haziran ayında 220 konut satıldı. Haziran ayında satılan 220 konuttan 72'si ilk satış, 148'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Ocak -Haziran 2019 dönemini kaplayan ilk 6 ayda ise bin 638 konut satışı gerçekleşirken, bunun 529'u ilk satış, bin 109'u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.


Bartın'da ise 2019 yılı Haziran ayında 146 konut satıldı. Haziran ayında satılan 146 konuttan 74'ü ilk satış, 72'si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Zonguldak'ta ise 2019 yılı Haziran ayında satılan 323 konuttan 121'i ilk satış, 202'si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

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