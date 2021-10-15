Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi, KBÜ'de konser verdi

Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi, Karabük Üniversitesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde Edebiyat ve Sesli Düşünme Öğrenci Kulüplerinin organizasyonuyla Tunuslu Kanun Sanatçısı Farah Fersi ile söyleşi ve konser programı düzenledi.

Etkinliğe Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Evrensel duyguların ortak dili olan müziğin Safranbolu'da icra edilmesi ve dünyanın sesine kulak vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte Farah Fersi hem kendi bestelerinden eserler çaldı hem de Tunus, Cezayir ve ülkemize ait ezgileri icra etti. Farah Fersi'ye Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Selim Gök Ney de eşlik ederken programın söyleşi kısmında Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (TÖMER) Öğr. Gör. Çağla Tütünen yer aldı.

Kanun Sanatçısı Farah Fersi Safranbolu'yu çok sevdiğini ve mekanların ona ilham verdiğini söyledi.

Farah sözlerinin devamında “Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisinin bahçesinde oturup sanatımı icra edebilirim, burası bana ilham veriyor. Buradaki halkın misafirperverliği de çok sevdim” dedi. Sesli Düşünme Kulübü Akademik Danışmanı ve KBÜ Öğr. Gör. Mesut Doğan pandemi döneminde öğrencilerin müziğe olan ilgisini keşfettiklerini söyleyerek müzik ile ilgili programların devam edeceğini söyledi.

Söyleşi ve konser programının sonunda Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat konserden keyif aldığını söyleyerek Farah'a günün anısına hediye ve plaketini takdim etti.