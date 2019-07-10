Turizmi canlandırmak için doğa yürüyüşü yapıp, göle sazan yavrusu bıraktılar

Turizmi canlandırmak ve kültür miraslarından insanları haberdar etmek amacıyla Ovacık Sporcu Kamp Eğitim Merkezi önünden başlayan ve Karagöl'e kadar uzanan yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüş parkurunda gerçekleştirilen dağ yürüyüşü etkinliğine Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Ovacık Kaymakam Vekili ve Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, kurum müdürleri ve ilçe protokolü katıldı.

Üzerinde yaşanılan bu güzel coğrafyayı yerinde görüp tanımak için doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediklerini ifade eden Vali Gürel, Ovacık-Karagöl yürüyüş parkurunun tamamlandığında doğa yürüyüşü meraklısı yerli ve yabancı turistler için orman denizinin içinde, muhteşem doğasıyla iç içe gezinti imkânı sağlayacağını vurguladı.

Vali Gürel, “Ovacık ilçemiz keşfedilmemiş doğal güzelliklere sahip, bu keşfedilmemiş doğal güzellikleri sadece o yörede yaşayanlar ve o yöreye yakın olanlar biliyor. Hatta kimsenin bilmediği doğal güzelliklerimiz keşfedilmeyi bekliyor. Bugün yaptığımız Trekking ile bu muhteşem güzellikleri yerinde görme fırsatı bulduk. Lidya uygarlığına kadar uzanan mağaralar, kurutma kayası, gözetleme kulesi, Kral Mezarları ve Türk İslam dönemine ait tarihi camileri ve Ovacık-Karagöl Yürüyüş parkuru ile Ovacık ilçemizdeki turizm potansiyelini gün yüzüne çıkartmayı hedefliyoruz. Yürüyüş parkurunun tamamlanmasıyla birlikte turizmine önemli bir katkı sağlanacağını düşünüyorum” dedi.

Doğa yürüyüşünün ardından Karagöl'de incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 20 bin sazan yavrusunu göle bıraktı.