Türk Kızılay Karabük Şube Yönetim Kurulu kurbanlarını bağışladı

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç , yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerinin kurbanlarını Kızılay'a bağışladıklarını duyurdu.

Başkan Büyükgenç başkanlığında yapılan kurban gündemli yapılan toplantıda yapılan çalışmalar gözden geçirilerek yeni yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu. Yaklaşan Kurban bayramı dolayısı ile Yönetim Kurulu üyelerine bilgi veren Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç “Kızılay Genel Merkezi tarafından ülke genelinde başlatılan 'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan helal olsun Türkiye' kampanyası ciddi ses getirdi. Türk Kızılay Karabük şubesi olarak bizde Genel Merkezimizin başlattığı bu kampanya doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik ve kurban organizasyonumuzu vatandaşlarımıza anlatmaya başladık. Vatandaşlarımızda bu çalışmalarımız ve kampanya doğrultusunda Kızılay şubemize gelerek vekaletle kurban bağışlarını Kızılay'a verdiklerini büyük bir mutlulukla görmekteyiz. Bu yıl Türkiye ile birlikte 51 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibi Kızılay ile kurban bereketini yaşayacak. Kurban vekalet modelimiz sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini amacına ve kuralına uygun olarak, kolaylıkla yerine getirebilecek. Biliyorsunuz ki Kurban hisse bedeli yurt içi 850 TL yurt dışı için 725 TL olarak belirlendi. Kurbanlarımız modern ve hijyenik kombinalarda, veteriner denetiminde, din görevlileri ve noter gözetiminde kişinin ismi okunarak İslami usullere göre kesimi gerçekleştirilmekte. Kesimi gerçekleştirilen kurbanlıkların konserveleme işlemleri yapılmakta. Kurban etlerinin yurt içi ve yurt dışında dağıtımı titizlikle yerine getirilmekte. Kurbanlarımız tam teşekküllü tesislerde kavurma ve kıyma yaptırılarak yıl boyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. O yüzden Kızılay'la Kurban Bayramı yıl boyu sürecek inşallah” dedi.

Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası tüm yönetim Kurulu üyeleri kurbanlarını Kızılay'a verdi.,