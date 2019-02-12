Türk Kızılayı Karabük Şubesi ‘Kızılay Butik' açılışını yaptı

Türk Kızılayı Karabük Şubesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabileceği ‘Kızılay Butik' açılışını yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi.

Açılışa Karabük Valisi Fuat Gürel, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Polis Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Mahmut Karabulut, Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Türk Kızılayı Bartın Şube Başkanı Rıza Çakın ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay Karabük Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Kızılayı Karabük Şubesi Kadın Kolları ile Gençlik Kolları, Karabük protokol üyeleri ve yardım kuruluşları temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Kızılayın ülke içerisinde devlet ve millet adına dünyanın herhangi bir bölgesinde afete maruz kalan, bazı haksızlıklara zulümlere maruz kalan insanların yanında yer almak adına destek veren en önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirterek, “Doğal afetlerde, yangınlarda, sel felaketinde, deprem olduğunda yanımızda gördüğümüz kuruluşların başında Kızılay gelir. Türk Kızılayı Osmanlı döneminden itibaren ihtiyaçlarımızın giderilmesi adına kurulan ve çok iyi yönetilen kurumlarımızın başında gelen bir kurumumuzdur. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımızın gayretleri ile devam edecek. Kızılay Kurumu'na teşekkür ediyorum. İsmini özellikle koruması gereken bir kurum. Kızılay ismini gördüğümüz zaman orada bir güven unsurunun olduğunu bilmemiz gerekir. Bu mağazanın açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Bayır Mahalle Plevne Caddesi'nde açılan ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek butik açılışında konuşan Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, “Bu binamız Sağlık Müdürlüğü'nün görev alanındaydı ve binayı Genel Merkezlerinden bizlere tahsis ettiler. Özel İdare olarak da Kızılay'a tahsisi gerçekleştirdik. Binanın Kızılay'a tahsisinde emeği geçen başta Valimize, İl Genel Meclis Başkanımız ve Meclis Üyelerimiz ile Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Mağazamızın içerisinde yapılan çalışmalara değerli iş adamı Şefik Dizdar çok destek verdi kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu Karabükümüzde bir ihtiyaçtı ve bizde bu ihtiyacı gidermeye çalıştık. Elimizden geldiğince burayı daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Ben bu konuda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün yapmış olduğu dua ile Kızılay Butik açılışı gerçekleştirildi.