Türk ve Mülteci anneler ve çocukları Karabük'te iftarda bir araya geldi

Karabük'te yaşayan Iraklı ve Afgan70 mülteci anne ve çocukları ile 70 Türk anne ve çocukları, Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD) düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Anneler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle, Türk ve mülteciler arasındaki sosyal uyumun ve iletişim ortamının güçlendirilmesi hedeflendi.

Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Destek ve Sosyal Uyum Projeleri kapsamında düzenlenen iftarda, çocuklar yazdıkları mektupları annelerine vererek, annelerinin gününü kutladı. Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Türk ve mülteci çocuklar arasındaki kültürel etkileşimi ve paylaşımı artırmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Galip Sökmen, “Bakanlığımızın yürüttüğü projeler kapsamında Türk ve mültecilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar şehir içi ve şehir dışı kültür gezileri, tanışma ve kaynaşma organizasyonları, ‘Nesiller Buluşuyor' projesi kapsamındaki sinema, yemek ve eğlence etkinlikleri ile sanatsal faaliyetler düzenledik. Bu akşamki iftar programımız da bu kapsamda düzenleniyor. Bu vesileyle, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum ve Ramazan ayının herkese huzur ve esenlik getirmesini diliyorum” dedi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SGDD Karabük Sürdürülebilir Yaşam Merkezi Yöneticisi Kamil Aycan Sarıbay, Anneler Günü'nde Türk ve mülteci anneleri bir araya getirerek hem sosyal uyuma katkı sağlamayı, hem de göç ve mülteciler konusunda toplumda bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Sarıbay, “Bugüne kadar SGDD Karabük Ofisi olarak Aile İl Müdürlüğümüz ile birlikte 23 Nisan etkinlikleri, Göç ve Kadın, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konferansı gibi farkındalık etkinlikleri, hayvan barınaklarının ziyaret edilmesi gibi doğa dostu etkinlikler düzenledik. Sevginin en güzel ifade edildiği günlerden biri olan Anneler Günü'nde de düzenlediğimiz iftar programı ile Türk ve mülteci anne ve çocuklarına güzel bir zaman yaşatmak istedik” dedi.