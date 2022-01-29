Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası sona erdi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen ve 5 gün süren Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası sona erdi. Şampiyonu Gölcük İşitme Engelliler Takımı oldu.

Yeni Mahalle ve Yenişehir spor salonlarında 8 ilden 8 takımın katıldığı müsabakalar, iki grup halinde oynandı.

Turnuvanın son gününde Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı şampiyon olurken, Manavgat Belediye İşitme Engelliler ikinci, Uludağ Sağırlar takımı ise üçüncülüğü elde etti.

Yenişehir kapalı spor salonunda düzenlenen final müsabakasında dereceye girenlerin madalya ve kupaları Karabük Valisi Fuat Gürel, Milletvekili Cumhur Ünal ve kurum müdürleri tarafından verildi.

Kupa töreni öncesi konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türkiye şampiyonası müsabakalarını tamamladıklarını ve burada ayrıca milli takım oyuncularının da belirlendiğini söyledi.

Vural, “Türkiye Erkekler Voleybol Takımı'nın bir özelliği de, Avrupa ve dünya olimpiyat şampiyonu olmuş milli takım. 2-3 ay öncede dünya şampiyonu olmuş kadınlar takımımız var. 1-15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya'da yapılacak olan 25. DEAFLYMPICS İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Şampiyonası'na hazırlık yapıyoruz. Bir önceki olimpiyatlarda erkek milli takımımız, çıtası bir hayli yüksek ve aynı unvanını sürdürmesini hedefliyoruz. Kadınlar voleybol takımımız da inşallah seri olarak dünya şampiyonu olarak tamamlayarak olimpiyat şampiyonu olarak taçlandırır. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'muzdaki katılabileceğimiz bütün branşlarda Türkiye Şampiyonası'nı ve ardında kamplarımızı tamamlayarak hazır bir şekilde olimpiyatlara gitmeyiş hedefliyoruz” dedi.