Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları start aldı

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları Karabük'te start aldı.

Karabük Üniversitesi'nin arkasında yer alan Çamlıköy Köyü mevkinde 2 gün sürecek olan Off-Road Türkiye Şampiyonası 100. Yıl Mahallesi'nde verilen startla başladı. Şampiyona yarışlarına Türkiye'nin çeşitli illerinden 28 araç 56 sporcu katıldı. Mukavemet yarışlarının birinci gününde 3 etap boyunca 47.4 kilometrelik parkurda sürücüler kıyasıya mücadele etti. Pilotlar parkurda dereceye girebilmek için tehlikeli parkurları başarı ile tamamlamaya çalıştı. Şampiyona, yarın özel seyirci parkuruyla sona erecek.