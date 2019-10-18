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Türkiye Off-road şampiyonasına Karabük'ten ekip katılıyor

Adapazarı’nda 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 4.

Adapazarı'nda 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak yarışmasına Karabük'ten de bir ekip katılıyor.


Adapazarı Korucukta gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak yarışmasında Karabük'ü KARDOFF Kulübünden Mehmet Vurulmuş ve Mehmet Gözetleyen temsil edecek. 19 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 12:30'da ve 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 11:00'da başlayacak olan 2 günlük mücadele, Korucuk Mevkii Vakıfkent Toki İlköğretim Okulu arkasında yer alan offroad parkurundan gerçekleştirilecek.


Tecrübeli pilot Mehmet Vurulmuş, hedeflerinin 2 gün sürecek olan yarışlarda iyi derece yapmak olduğunu söyleyerek, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Şampiyonanın genel klasmanında ilk üç içinde hedefinde olduklarını kaydetti.

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