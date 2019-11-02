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"Türkiye Öğretmenler Kupası" ödül töreni

Karabük’te, "Türkiye Öğretmenler Kupası" ödül töreni düzenlendi.

Karabük'te, "Türkiye Öğretmenler Kupası" ödül töreni düzenlendi.


Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde iletişim ve motivasyonun artırılması, okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, sportif etkinliklerle spora olan ilginin artırılması ve sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen "Türkiye Öğretmenler Kupası" il müsabakaları tamamlandı.


Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakaları kapsamında Karabük Merkez Karma ile Safranbolu Karma takımları arasında gerçekleştirilen futsal maçını İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş ile birlikte izledi.


İl müsabakaları sonucunda il temsilciliğini hak kazanan takımlara ödülleri verildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen "Türkiye Öğretmenler Kupası" müsabakalarında tüm takımları tebrik ederek başarılar diledi.

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