Türkiye rekoru kırarak gözünü olimpiyatlara dikti

Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Atletizm Türkiye Şampiyonasında uzun atlamada 6.11 metre atlayarak daha önceki rekoru kırıp Türkiye Şampiyonu olan Karabüklü Muhammed Arif Çenesiz'in hedefi olimpiyatlara katılmak.

Antalya'da 4-6 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen şampiyonada rekor kırarak Türkiye şampiyonu olan Karabüklü Muhammed Arif Çenesiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak istiyor. Karabük'te daha önce futbol oynarken yeteneği fark edilip atletizm branşına yönlendirilen 16 yaşındaki Muhammed Arif Çenesiz atletizm ile iki yıldır uğraştığını söyledi.

Karabük'te Soğuksuspor'da futbol oynarken yeteneğinin fark edildiğini belirten Çenesiz, “Hocam okula gelerek Beden Eğitimi Öğretmenim ile görüştü. Hemen sonrasında antrenmanlara başladım. Çamlık Koşu Parkı'nda koşu yarışmasında tam olarak karar verdi. Daha önce Soğuksuspor'da futbol oynuyordum. Orada hocalarım bu branşlarda daha başarılı olabileceğimi söylediler. Antrenmanlara severek geliyorum. Haftanın her günü antrenmanım var. Haftanın iki günü yüzme ve vücut geliştirme yapıyorum. Diğer antrenmanlar sahada oluyor. Beslenme ve uykuma çok dikkat ediyorum” dedi.

"Hedef 2024 Paris Olimpiyatları"

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olarak sporculuk hayatını sürdüren Çenesiz, "Bu spora iki yıl önce başladım. 2021 Türkiye Atletizm Federasyonu(TAF) U-16 üç adım atlamada 13.40 metre atlayarak Türkiye şampiyonu oldum. Tohm barajını geçtim. Aynı yarışmada uzun atlama Türkiye ikinciliğim var. TAF U-18 Türkiye Şampiyonası'nda 4x100 metrede takım olarak Türkiye ikincisi olduk. 2022 Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda üç adım atlamada Türkiye 2.si oldum” ifadelerini kullandı.

Son olarak ise Türkiye rekoru kıran Muhammed Arif Çenesiz hedefinin artık 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak olduğunu aktararak şunları söyledi: “Antalya'da düzenlenen TOSSFED Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 6 metre olan Türkiye rekorunu 6 metre 11 santimetre yaparak Türkiye şampiyonu oldum. Aynı zamanda yeni rekorun sahibi oldum. Avrupa barajını geçerek milli takıma girdim. Şimdiki hedefim 6.65 olan olimpiyat barajını geçmek. İnşallah orada hocamı Karabük'ü ve ülkemi temsil etmek istiyorum.”

Çenesiz'in antrenörü Serdar Akad da sporcusunun patlayıcı kuvvet özelliğini keşfederek yola başladığını anlatarak, "Yaklaşık iki yıldır bu sporu yapıyor. Pandemi dolayısıyla ilk yıl çok verim alamadık ve müsabakalara katılamadık ama geçen sene Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) yarışmalarına katılmaya başladık. Olimpiyatlar için antrenmanlarımızı biraz daha sıklaştırdık. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'na katılacağız" şeklinde konuştu.