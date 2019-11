Türkiye'de 2 bin ürün tescil edilebilir nitelikte

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) ile Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) tarafından "Coğrafi İşaretli Ürünlerin Batı Karadeniz Buluşması" çalıştayı düzenlendi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ülkede en az 2 bin ürünün daha tescil edilebilir nitelikte olduğunu dile getirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği'nin bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı kendine hedef olarak seçtiğini söyledi. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle bölgedeki belediyelerin tam bir işbirliği ve motivasyonla hareket etmesi gerektiğini ifade eden Özlü, "Batı Karadeniz Kalkınma Birliği'nin bu motivasyona fazlasıyla sahip olduğunu biliyorum. Çünkü bizler belediyecilik faaliyetlerinin sadece rutin işlerle sınırlı olmadığı konusunda hemfikiriz. Belediyeler, sahip oldukları etki alanlarının çok ötesine çıkmalı, büyük düşünmeli ve şehirlerin, ilçelerin ekonomik kalkınmasında öncü rol oynamalıdır. Belediyeler, şehirlerin lokomotifi olma misyonuna sonuna kadar sahip çıkmalıdır" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptığı dönemde bağlı kuruluş olan Türk Patent ve Marka Kurumuyla birlikte bu konuya büyük önem verdiklerini, 10 Ocak 2017'de yürürlüğe giren kanunla coğrafi işaretler konusunu yasal bir zemine kavuşturduklarını hatırlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Türk Patent ve Marka Kurumu içinde Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığını kurduk. Sınai Mülkiyet Kanunumuzla coğrafi işaretler alanında büyük bir atılım gerçekleştirdik. Böylece bu kanunun getirdiği yeniliklerle büyük kazanımlar elde etmiş olduk. Yaptığımız düzenlemelerle 6 ay olan ilan süresini 3 aya indirerek tescil sürecini kısalttık. İlanlarda ulusal ve yerel gazete zorunluluğunu kaldırdık, böylece ilan masraflarını sıfırladık. Ayrıca, Geleneksel Ürün Adı Koruması Mevzuatı ile birçok geleneksel ürünümüzü koruma altına aldık. Bugün ülkemizde yaklaşık 450 adet coğrafi işaretli ürün sayısına ulaştık. Ama bu rakamın ülkemizin potansiyelini yansıtmadığını, en az 2 bin ürünün daha tescil edilebilir nitelikte olduğunu biliyoruz. Türkiyemizin her şehrinin kendine özgü sayısız ürünü var. Bizler, bu ürünlerin, bu değerlerin peşinde olmaya, bu ürünlerin değerlerini artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve bölgemize kimlik veren, şehirlerimizle bütünleşen ve onlara ayrıcalık sunan her ürünü ekonomimize, kültürümüze ve dünyaya kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu ürünleri bir an evvel tescil edebilmek için ciddi çalışmalara imza atacağız."

Tüm illerde coğrafi işaret konusunda ciddi bir bilinç ve farkındalık oluşturulması gerektiğini vurgulayan Özlü, "Ancak her vatandaşımızın ve yerel yöneticilerimizin de bu hassas konuya sahip çıkmalarını istiyoruz. Çünkü coğrafi işaretler gibi önemli bir açılımı, toplumsal ve yerel işbirliği kanallarını sonuna kadar açık tutarak hedefine ulaştırabiliriz. Coğrafi işaretlerin önemini bilen idareciler olarak, BAKAB'ın ilk encümen toplantısında 'Safranbolu safranının Avrupa Birliği nezdinde tescili için destek kararı' almıştık. Safranbolu'nun sahip olduğu bu büyük değerin sadece ülke içinde değil, yurt dışında da tescil edilmesini, tanınmasını ve itibar görmesini istiyoruz. Safran bitkisinin kıymetini daha da artırmayı ve böylelikle üreticilerimize daha fazla destek olmayı amaçlıyoruz. Bugün Avrupa Birliği nezdinde tescilli 3 ürünümüz bulunuyor. Bunlar; Malatya kayısısı, Antep baklavası ve Aydın inciri. Ayrıca 35 ürünümüz daha AB tescili almak için girişimlerine devam ediyor. İnşallah Safranbolu'nun safranı da bu önemli ve prestijli listede yerini alacak" diye konuştu.

Ataşeler coğrafi işaretleri tanıtacak

İlk oturumda konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Bakanı Hakan Kızıltepe de yurt dışı tescilin önemli bir konu olduğunu belirtti. Şu ana kadar kabul edilen üç tescil olduğunu ve devam eden 15 başvurunun olduğunu anlatan Kızıltepe, "Şu anda gerçekleştirdiğimizi işbirliği çalışmalarıyla birlikte 35 coğrafi işaretin karşılıklı olarak hızlı tescili için çalışmalar yürütüyoruz. Mart, Nisan gibi yeni başvurularımızı Avrupa Birliği'ne teslimini yapacağız. Başvuruların doğrudan hazırlanmasında aktif rol alıyoruz. Başvuru sahiplerimizle birlikte çalışıp, Avrupa Birliği uzmanlarıyla birlikte gerçekleştiriyoruz. Yakında Kültür ve Turizm Bakanlığıyla gerçekleştireceğimiz bir protokol var. Bu protokolde bütün ülkelerde yer alan elçiliklerimizdeki kültür ataşelerimiz, coğrafi işaretlerle ilgili görev yaptıkları ülkelerde tanıtımını yapacak, fuarlara aktif katılım sağlayacak."

Programda Faruk Özlü ve diğer katılımcılara hediye ve plaket takdim edildi. Çalıştayda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kastamonu, Zonguldak, Bolu ve Bartın'dan katılımcılar yer aldı.