Türkiye'de 32 bin kişi organ bağışı bekliyor

Dr. Ömer Faik Ersoy, Türkiye'de yaklaşık 32 bin hastanın organ bağışı beklediğini söyledi.

Tıbbi Araştırmalar Kulübü tarafından organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Yaşamım Ellerinde” temalı etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faik Ersoy tarafından organ bağışının önemi vurgulandı.

‘Karabük'te 2 bin 463 kişi organ bağışında bulundu'

Son yıllarda organ bağışı oranlarında ciddi bir artışın olduğunu belirten Prof. Dr. Ersoy, “Türkiye'de 2018 Mart ayı verilerine göre bu tarihe kadar 392 bin kişi organ bağışladı. 32 bine yakın kişi ise hala organ bağışı bekliyor. Türkiye'de organ bağışı bekleyen sayısı çok fazla. Bu konuda çok hassasiyetle davranmamız lazım.” diye konuştu.

Karabük'ün Türkiye'deki organ bağışı sıralamasında 29'uncu sırada olduğunu kaydeden Ersoy, Karabük'te 2 bin 463 kişinin ise organ bağışında bulunduğunu söyledi.

Nakil bekleyen hastaların yaşadığı zorlukları da dile getiren Ersoy, 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkesin organlarını bağışlayabileceğini söyledi. Toplum olarak herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ve herkesin bir gün organa ihtiyacı olabileceğini vurgulayan Ersoy, “İnsanların organ bağışına ilişkin kaygı ve korkuları var. Bu korkuları yenmek istiyoruz. Her verdiğiniz bir organ başka birinin hayatını oluşturuyor. Bence herkes organlarını bağışlamalı.” diye konuştu.

“Tereddütsüz organlarınızı bağışlayın”

Etkinlikte Türkiye'de ilk kez robotik cerrahi ile böbrek nakli olan Erdal Eker ve eşi Yasemin Eker de duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

2007 yılının Ocak ayında böbrek yetmezliğine yakalandığını belirten Eker, “Böbreğimde taş ve enfeksiyonlardan dolayı yetmezlik oluştu. 2013 yılının başlarında giderek hastalığım arttı. Eşim böbreğini vermek istedi ve Gazi Üniversitesinde eşimin böbreği, robotik cerrahi ile yapılan ameliyatla bana takıldı.” dedi.

Eşinin böbrek yetmezliği döneminde çok zor günler yaşadıkları belirten Yasemin Eker şunları söyledi: “Benim kızım yedi yaşına geldiğinde sürekli ‘Anne, babam 18 yaşına kadar beklemez mi? Ben babama böbreğimi vereceğim.' diye söylerdi. Doktorumuz diyalize hazırlanın dediğinde doktorumuza eğer uyarsa böbreğimi vermek istiyorum dedim. Kan grubum 0 Rh pozitif çıkınca doktorumuz böbreğimi verebileceğimi söyledi. Nakil olalı beş yıl oldu. Düzenli bir şekilde kontrollerimize gidiyoruz. İkimiz de şu an iyi durumdayız. Kişi eğer sağlıklıysa mutludur. Hiç tereddütsüz organlarınızı bağışlayın. Bir hayat kurtarıyorsunuz.”