Türkiye'de HIV enfeksiyonu artıyor

Dr. Meryem Çolak, "Tüm dünyada HIV enfeksiyonu ve AIDS'in rakamları azalma eğilimi gösterirken maalesef ülkemizde bu rakamlar gittikçe artıyor" dedi.

KBÜ ev sahipliğinde KBÜ Tıp Fakültesi Dr. Ekrem Karakaya Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tüm Yönleriyle HIV Enfeksiyonu ve AIDS Sempozyumu" başladı. Sempozyumun açılışına; KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Önalan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

KBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Çolak, Türkiye'de HIV enfeksiyonunun artış gösterdiğini belirtti. "Tüm Yönleriyle HIV Enfeksiyonu ve AIDS" başlığıyla yola çıktıklarını ifade eden Çolak, "Tüm dünyada HIV enfeksiyonu ve AIDS'in rakamları azalma eğilimi gösterirken maalesef ülkemizde bu rakamlar gittikçe artıyor. Dünya Sağlık Örgütünün ve Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamlarını konuşacağız. Baktığımızda maalesef ülkemizde bir artış görüyoruz. Bunun temel nedeni maalesef HIV pozitif ya da AIDS olan insanlar damgalamaya maruz kalıyorlar. Bu da aslında enfeksiyonu tam tanımamızdan ve bilmememizden kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"AIDS enfeksiyonlarına ait prevalansın düşmesini hedefliyoruz"

HIV enfeksiyonu ve AIDS'e sahip hastaların tedavi seçenekleriyle hayat kalitelerini oldukça yüksek tutulabildiğini aktaran Doç. Dr. Çolak, "Farkındalığı sağlayarak eğitimlerle hem insanların tanıdan korkmaması ve tedaviye yaklaşması hem de enfeksiyonun ne olduğunu bilmesi bizim için son derece kıymetli. Bu eğitimlerimizin devamı da olacak. Farkındalığı artırıp bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Belki bu şekilde bilinç oluşturarak insanların kolaylıkla tanıya ulaşabilecekleri ve tedaviyi kolaylıkla alabilecekleri bilincini oluşturabilirsek ilerleyen yıllarda artık ülkemizde AIDS enfeksiyonlarına ait prevalansın düşmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm Yönleriyle HIV Enfeksiyonu ve AIDS" başlığıyla üç oturum şeklinde yapılan sempozyumda ele alınacak konu başlıklarına değinen Çolak, "Virüsün genel özellikleri, bulaş yolları, hastalık vücutta nasıl bir mekanizmayla oluşuyor. Devamında da enfeksiyon hastalıkları uzmanımız klinik seyri ve tedavisinden bahsedecek. Laboratuvar tanısını mikrobiyoloji uzmanı hocalarımız anlatacak. Halk sağlığı uzmanımızdan korunma yollarını dinleyeceğiz. HIV ile ilgili yapılan aşı çalışmaları olarak devam eden çalışmalardan bahsedeceğiz. HIV'li bir bireyde psikososyal yaklaşım nasıl olmalı ya da HIV'li bir bireyin immün sistemini arttıran gıdalar ve besinler var mıdır, bunlarla beslenme nasıl olmalı gibi devam eden üç oturum şeklinde oluşturacağımız bir sempozyumumuz olacak" dedi.

Sempozyumda konuşma yapan KBÜ Rektörü Polat, "Tüm Yönleriyle HIV Enfeksiyonu ve AIDS Sempozyumu"nda katılımcılar tarafından HIV Enfeksiyonu ve AIDS konusunda kapsamlı bir bilgi paylaşımının yapılacağını belirtti. Polat, "Sempozyumun güzel bilimsel paylaşımlara vesile olmanızı diliyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel işler yapmanızı diliyorum" diye konuştu.

3 gün sürecek sempozyumda; akademisyenler tarafından HIV'in genel özellikleri ve bulaş yolları, HIV hastalık oluşturma mekanizması, dünyada ve Türkiye'de HIV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonunun klinik seyri ve tedavisi, HIV enfeksiyonunun tanısında kullanılan testler, HIV enfeksiyonundan korunma, HIV aşı çalışmaları, HIV pozitif bireylerde beslenme, HIV pozitif bireylerde psikososyal yaklaşım başlıklarında ele alındı.