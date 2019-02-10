Türkiye'deki Çadlı öğrenciler KBÜ'de bir araya geldi

Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde “Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği 4. Genel Kurul Toplantısı” düzenlendi.

Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği'nin organize ettiği, “Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği 4. Genel Kurul Toplantısı” Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Genel Sekreter Lütfü Köm, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Temsilcisi Mehmet Evran, Karabük Üniversitesinden ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Çadlı öğrenciler ve davetliler katıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, toplantıya ev sahipliği yapmaktan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Çadlı öğrencilerin salonu doldurmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Salonun yarısını Karabük Üniversitesinde okuyan Çadlı öğrencilerin doldurduğunu ifade eden Rektör Polat, “Karabük Üniversitesi olarak her yıl bu etkinliğe ev sahipliği yapmayı ve sizleri misafir etmeyi çok isteriz.” dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Polat, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Türkiye'de okuduğunuz sürede mümkün olduğunca ve derslerinizi aksatmamak şartıyla gezin. Türkiye'deki her şehri görün, ülkemizin kültürünü ve değerlerini öğrenin. Hepinizin Türkiye'den ayrılırken kültürümüzü, sanatımızı ve değerlerimizi öğrenmiş olarak gitmenizi çok isterim.

Büyükelçi Guet: “Karabük Üniversitesi, Türkiye'de bize imkân verildiğinin en iyi örneğidir”

Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet ise Çad'a sağladığı imkanlar ve fırsatlar için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Büyükelçi Nokour Guet, “Çad'ın Yüksek Öğretim Kurumlarına tanınmış olan bu büyük fırsatlar ve bize verilen burslar için çok teşekkür ediyorum. Karabük Üniversitesi, Türkiye'de bize imkan verildiğinin en iyi örneğidir. Şu an bu salonu dolduran öğrencilerin yarısından fazlası Karabük Üniversitesinde okuyor. Çad Büyükelçisi olarak bize ev sahipliği yaptıkları için Karabük Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Çadlı öğrencilerin yapmış oldukları 4. Genel Kurul Toplantısı'nı teşvik edici bulduğunu da belirten Büyükelçi Guet, gelecek yıllarda da bu etkinliklerin devamının gelmesini temenni ederek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu tür etkinlikler, Çadlı öğrenciler için büyük katılım sağlandığında kardeşlik ve birbirinizle temas halinde kalmanız açısından çok önemli. Türkiye'de yaşayan Çadlı öğrenciler için çok güzel düşünme ve düşünceleri, kültür ve fikir alışverişi paylaşma zamanıdır. Bu güzel üniversiteye benim ikinci ziyaretim. Programım yoğun olmasına rağmen burada sizlerle bir arada bulunmak istedim. Buraya ziyaretimde Türkiye ve Kıbrıs'ta bulunan öğrencilerin sergilemiş olduğu bu güzel davranıştan dolayı hepinize minnettarım. Türkiye ve Kıbrıs'taki öğrencilerin, Türkiye ve Çad'daki üniversiteler arasındaki diplomaside çok büyük rol oynadıkları için teşekkür ediyorum.”

Konuşmasında Çad'ın 2020-2030 vizyonu için çok güzel planları olduğunu belirten Guet, “Özellikle Paris'te yapılan konferanstaki 2017-2020 planlaması da bunun içindedir. Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, 2020-2030 vizyonu için Çad'ın Afrika'da ve Dünya'da, bölgesel ve küresel bir güç haline gelebilmesi için bu stratejiyi uygulamaktadır.” dedi.

Guet, konuşmasının sonunda Çadlı öğrencilerin Karabük Üniversitesinde aldıkları eğitimle Çad'ı daha da ileriye taşıyacaklarının altını çizdi.

İki gün boyunca devam eden programda öğrenciler kendi dillerinde ve Türkçe şiirler okudu, Türkçe bilgi yarışması düzenledi. İkinci günün sonunda program, genel kurul toplantısı ve yeni başkanın seçilmesinin ardından son buldu.