TUTAP Temsilcisi Demir, “UNESCO Photo Safari vizyon projelerimizden biri”

Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Karabük Temsilcisi Kerem Demir, düzenlenen ‘UNESCO Photo Safari'nin yoğun ilgi gördüğünü ve en önemli vizyon projelerinden biri olduğunu belirtti.

Demir, Türkiye'deki bütün dünya mirası alanlarının tamamını tanıtan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol yapan tek tanıtma platformunun TUTAP olduğunu söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi, kültürel ve doğal alanların tanıtımı amacıyla düzenlenen ‘2021 Dünya Mirasları Foto Safari' etkinliğine Safranbolu olarak ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, “Ülkemizden ve Rusya'dan katılımın oldukça fazla olduğu fotoğraf tutkunları, ilçemizin tarihi ve kültürel güzelliklerini fotoğraf karelerine taşıdılar. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP)Türkiye Otelciler Federasyonu, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte münferit katılımcıların dışında yaklaşık 60 fotoğrafçı yarıştı” diye konuştu.

Demir, “İlimiz ve Safranbolu ile ilgili yaptığımız her güzel işte yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen, yarışmanın son akşamında fotoğrafçıları ve organizasyon komitesini misafir ederek fotoğrafçılarla istişare eden, onların Safranbolu ile ilgili duygu ve düşüncelerini alan Karabük Valimiz Fuat Güler olmak üzere TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız'a, Organizasyon Komitesi Başkanı Serhat Karaduman ve Seralp Alkın'a, Safran Üreticisi İsmail Yılmaz'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin'e, Fotoğraf Sanatçısı Cemil Belder'e teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.