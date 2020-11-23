Tutuşan halıları dışarı atarak evini yanmaktan kurtardı

Karabük'te bacadan doğru çıkan yangında tutuşan halıları dışarı atan ev sahibi evini yanmaktan kurtarırken, elinde yanıklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay Yenimahalle Mahallesi Irmak Sokak'ta Bahri Arıca'ya ait evde baca yangını çıktı. Alevlerin halıları sardığını gören Arıca yangınının daha fazla büyümemesi için sobanın çevresinde bulunan halıları pencereden atmaya çalıştı. Evini yanmaktan kurtaran Arıca'nın elinde yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.