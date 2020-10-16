TYP'lilere "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verildi

Safranbolu'da, okullarda göreve başlayan Toplu Yararına Programı (TYP) personeline "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verildi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde korona virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, milli eğitim camiasının büyük bir aile olduğunu söyledi.

TYP personelinin de bu ailenin önemli bir üyesi olduğunu, aile içerisinde her bireyle etkin bir iletişim içerisinde olduklarını, bundan çok büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Gümüş, "Siz kıymetli personelimiz geleceğimizi inşa edecek çocuklarımız ve gençlerimiz için ter dökeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca yapacağınız yararlı çalışmalar için şimdiden teşekkür ederim. Sizler okullarımızın en önemli unsurlarından birisiniz. Yaptığınız hizmetler okullarımızın eğitime hazır ve güvende tutulmasını sağlıyor. Covid-19 pandemi sürecinde okullarımızın hijyeni ve dezenfektanı noktasında daha hassas olmak zorundayız. Öğrencilerimizin ve toplumun sağlığı için tüm tedbirlere uymalıyız. Bu duygularla tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden başarılar dilerim" dedi.

Konuşmanın ardından iş güvenliği uzmanı Hakan Taşçı tarafından TYP personeline "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" eğitimi verildi.