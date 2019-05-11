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U-19 maçında tekme ve yumruklar havada uçtu

Karabük’te oynanan Karabük-Denizli U 19 maçının uzatma dakikalarında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Karabük'te oynanan Karabük-Denizli U 19 maçının uzatma dakikalarında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Maçın bitimine 1 dakika kala çıkan kavga sonrası hakem 15 oyuncuyu kırmızı kart gösterince maç tamamlanamadan bitti.


5000 evler sahasında oynanan U19 Elit Ligi B kategorisinde mücadele eden ve normal süresi 1-1 biten Kardemir Karabükspor ile Denizlispor maçının uzatma dakikalarında yeşil saha biranda karıştı. O anların cep telefonuna yansıdığı olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekipleri ve teknik heyetlerin iki tarafın oyuncularını ayırdığı müsabakada maçın hakemi Sefer Yılmaz, Denizlispor'dan 8, Karabükspor'dan da 7 oyuncuya kırmızı kart gösterirken, Karabükspor'un hocası Erkan Çakır'ı da tribüne gönderdi. 15 oyuncunun kırmızı kartla oyun dışında kalması nedeniyle maç kalan 1 dakikalık bölüm tamamlanamadan bitti.

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