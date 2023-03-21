U16 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası Karabük'te başladı.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda 21-23 Mart tarihlerinde düzenlenen U16 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası Çorum Basketbol İhtisas - Karabük Sağlık Spor müsabakasıyla başladı. Ankara, Bolu, Çorum, Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük'ten 8 takımın katıldığı organizasyonun ilk gününde oynanan müsabakada ev sahibi Karabük ekibi rakibine 118-60 mağlup oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uzun süredir hem okul sporları, hem ana lig müsabakalarında hem de federasyon faaliyetlerinde farklı branşlarda Karabük olarak ev sahipliğine taliptik” dedi.

2022 yılı içerisinde sayısız organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Güven, hafta sonunda düzenlenecek olan Eskrim Türkiye Şampiyonasının da Karabük'te yapılacağını söyledi.