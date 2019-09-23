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UCİM Karabük'te çocuk istismarıyla mücadeleye başladı

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Karabük’te üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Karabük'te üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.


Sadet Özkan Efe önderliğinde kurulan UCİM'in üyelerinin katılımıyla Safranbolu'da yapılan toplantıda, çocuk istismarı konusunda Karabük ve Safranbolu'da atılacak adımlar ve yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler belirlendi.


UCİM Karabük Temsilcisi Beyza Doğan, "UCİM'in çocuklar için ülke çapında verdiği mücadeleye Karabük'ün de dahil olması ve burada da faaliyete geçmiş olması hepimiz için onur verici. Artan gönüllü sayımızla birlikte her geçen gün daha da güçlenmekteyiz" dedi.

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