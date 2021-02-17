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UID Disiplin Kurulu Başkanı Buyurman, görevini devraldı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Disiplin Kurul Başkanlığına seçilen, ATGB Genel Başkanı Karabüklü iş insanı Orhan Buyurman görevini devir almak için UID genel merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Köksal Kuş ile bir dizi görüşmeler yaptı.


Fikir babalığını Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yaptığı, Merkezi Almanya'nın Köln şehrinde bulunan UID Avrupa teşkilatının geçtiğimiz ay yapılan genel kurulunda Disiplin Kurulu Başkanlığına seçilen, ATGB Genel Başkanı Karabüklü iş insanı Orhan Buyurman UID genel merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Köksal Kuş ile bir dizi görüşmeler yaptı.


ATGB Genel Sekreteri Muharrem Uslubaş'ın da eşlik ettiği ziyarette mazbatasını alan Buyurman, Avrupa'da yaşayan gurbetçilere hizmet etme gayretinde olacaklarını söyleyerek, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

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