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UID yönetimine Karabüklü 2 isim girdi

Merkezi Almanya’nın Köln’de şehrinde bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) gerçekleştirdiği 7.

Merkezi Almanya'nın Köln'de şehrinde bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) gerçekleştirdiği 7. Olağan Genel Kurulu ile yeni yönetimini belirledi.


Köksal Kuş'un Genel Başkan seçildiği 17 ülkede, 250 teşkilatı, 80 temsilciliği bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği'ne Karabüklü iki iş insanı da seçildi. UID Disiplin Kurulu Başkanlığına Karabüklü başarılı iş insanı ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman getirilirken, 40 kişilik MKYK üyeliğine ise Gazeteci, iş insanı ve Almanya Karabük Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucular kurulu başkanı Dursun Döngel girdi.

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