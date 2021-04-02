Ulupınar, “Fabrikalar kuran fabrika unvanı gurur kaynağımız”

Karabüklü iş insanı Özgür Ulupınar 3 Nisan Karabük'ün kuruluşunun ve Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atılmasının 84. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ulupınar, Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası olan KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 84. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında “3 Nisan 1937'de kurulan Karabük'ümüzün ve KARDEMİR'imizin bugün temellerini atıyoruz, 84. yılını kutluyoruz. KARDEMİR ülkemizin ve Karabük'ümüzün milli sanayi kuruluşudur. Bölgemizi köyden kente kentten şehirleşmeye, şehirleşmeden ülkemizin en önemli stratejik ve sanayi noktasına gelen bir tesisi olarak bugün 84. yılını kutluyor. KARDEMİR'in ‘Fabrikalar Kuran Fabrika' unvanını elinde tutuyor olması hem şehrimiz hem de ülkemiz adına gurur kaynağımız. Bu duygu ve düşüncelerle KARDEMİR'in ve Karabük'ün kuruluşunu şimdiden kutluyor ve tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.