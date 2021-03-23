Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali tarihi belirlendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl 16-18 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Bu yıl 22'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komite Toplantısı Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Festival Komite Başkanı ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında yapılan toplantıda, festivalin tarihinin 16-18 Eylül 2021 olmasını kararlaştırırken, yan temasının "Ahilik Kültürü" olarak belirlendi.

Başkan Köse, bu yıl düzenlenecek festivalin ön hazırlıklarının başladığını söyledi.

Kültür ekonomisi kapsamında festivallerin kent ekonomisine ve tanıtımına çok büyük katkı sağladığını aktaran Köse, "Bu festivallerin gerçekleştirildiği bölgeye çok boyutlu katkısından dolayı, uluslararası alanda bilinirliklerinin ve katılımcı sayılarının artırılması önem taşımaktadır. Pandemi gölgesinde gerçekleştireceğimiz festivalimizi geniş kitlelere ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.